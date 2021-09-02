شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الخارجية المغربى: يجب إجراء الانتخابات الليبية فى موعدها المقرر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال وزير الخارجية المغربى، ناصر بوريطة، إنه يجب الحفاظ على المواعيد المتفق عليها بشأن الانتخابات فى ليبيا.

وأضاف وزير الخارجية المغربى، خلال مؤتمر صحفى، أنه يجب إجراء الانتخابات الليبية في موعدها المقرر.

وتابع وزير الخارجية المغربي، أن إجراء الانتخابات في ليبيا أساسي لتحقيق الاستقرار في هذا البلد، موضحا أن الانتخابات عنصر أساسي لتحقيق الاستقرار في ليبيا.

وأوضح وزير الخارجية المغربى، أنه يجب الحفاظ على المواعيد المتفق عليها بشأن الانتخابات الليبية، لافتا إلى أن هذه الأزمة لن تحل بالمؤتمرات والتدخلات الخارجية.