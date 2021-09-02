شكرا لقرائتكم خبر عن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار يعين نوديرا منصوروفا مديرا لعملياته فى تونس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن البنك الأوروبى لإعادة الإعمار والتنمية، تعيين نوديرا منصوروفا مديرة جديدة لعملياته فى مكتب البنك فى تونس.

وذكر بيان أصدره البنك اليوم الخميس أن منصوروفا ستباشر مهام عملها اعتبارا من اليوم، خلفاً لأنطوان سالى دو شو، الذى تم تعيينه مديراً لعمليات البنك فى المغرب، وستكون منصوروفا مسؤولة عن استثمارات وعمليات البنك فى تونس.

ومن ناحية أخرى، عيّن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الفرنسي أنطوان سالي دو شو مديراً جديداً لعملياته في المغرب. وسيعمل دو شو من مقر البنك في الدار البيضاء، ليباشر مهام منصبه ابتداء من اليوم، الأول من سبتمبر، خلفاً لـ ماري أليكساندرا فييو لابوري.

وسيكون دو شو مسؤولاً عن استثمارات البنك وعملياته في المغرب، تحت الإدارة المباشرة لهايكه هارمغارت، المدير العام للبنك لمنطقة جنوب وشرق المتوسط.

وقال دو شو "يشرفني تولي هذه المسؤولية الجديدة، وأؤكد التزامي بتعزيز السجل الناجح الذي حققه البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية في المغرب وسنواصل دعم المملكة من خلال تعزيز الاستثمار، وتقديم المشورة للأعمال الصغيرة، وتعزيز حوار السياسات لتقوية اقتصاد البلاد والنهوض بالقطاع الخاص".

وانضم دو تشو الذي يحمل الجنسية الفرنسية، إلى البنك في عام 2013، في منصب مستشار أول للاستراتيجية والسياسة وفي عام 2017، عينه البنك رئيساً لمكتبه في تونس، وحقق زيادة كبيرة في استثمارات البنك في البلاد وعزز انخراط البنك في السياسات مع السلطات، ولا سيما فيما يتعلق بنهج الانتقال للاقتصاد الأخضر الذي يعتمده البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.

وقبل انضمامه إلى البنك، عمل دو شو في مجال الاستشارات الإدارية في لندن، كما عمل مع الخزانة الفرنسية، من مقره في موسكو ويحمل انطوان سالي دو شو شهادة الماجستير في إدارة الأعمال من معهد انسياد، وشهادة الماجستير من جامعة سيانس بو.

يشار إلى أن المغرب عضو مؤسس في البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية ومنذ بداية عملياته في المملكة في 2012، واستثمر البنك نحو 3 مليارات يورو في 74 مشروعاً في ذلك البلد.