شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: سنرد على أى استفزاز بالقانون ولن نسمح لأحد بالعبث بالدولة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال قيس سعيد الرئيس التونسى: سنرد على أي استفزاز بالقانون ولن نسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وأضاف الرئيس التونسى: نرفض المساومة والابتزاز والظلم وأى تجاوز للقانون من أى كان ومهما كان موقعه، وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء.