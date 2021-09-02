شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس التونسى: سنرد على أى استفزاز بالقانون ولن نسمح لأحد بالعبث بالدولة والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - قال قيس سعيد الرئيس التونسى: سنرد على أي استفزاز بالقانون ولن نسمح لأحد بالعبث بالدولة أو بالشعب، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.
وأضاف الرئيس التونسى: نرفض المساومة والابتزاز والظلم وأى تجاوز للقانون من أى كان ومهما كان موقعه، وأنه لا مجال للعودة إلى الوراء.
وفى وقت سابق، اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بمحاولة جلب مرتزقة من الخارج بهدف إرباكه ودفعه إلى التراجع عما هو ماض فيه "لإصلاح المسار"، وقال سعيد، خلال لقائه بعلي مرابط، المكلف بتسيير وزارة الصحة التونسية، اليوم الأربعاء: "سنبقى على العهد ما دام هناك نفس يتردد وقلب ينبض ولا نخاف في الحق لومة لائم، ومهما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج''.