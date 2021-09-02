شكرا لقرائتكم خبر عن عقيلة صالح: لا حل للأزمة فى ليبيا دون إجراء الانتخابات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال عقيلة صالح رئيس البرلمان الليبي، إن المصالحة الوطنية مرتبطة بإجراء الانتخابات، موضحا أن بعض الدول لم تقف إلى جانب الشرعية وتعاملت مع الانقلابيين.

وأضاف رئيس البرلمان الليبي، خلال مؤتمر صحفى، أن الدستور يعطي لمجلس النواب صلاحية وضع القاعدة الدستورية للانتخابات، مشيرا إلى أن القاعدة الدستورية تقضي بانتخاب الرئيس مباشرة من الشعب.

وتابع عقيلة صالح: لا حل للأزمة في ليبيا دون إجراء الانتخابات، ولا حل للأزمة في ليبيا وتحقيق المصالحة دون إجراء الانتخابات.