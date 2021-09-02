شكرا لقرائتكم خبر عن هل تصوير حادثة أو جريمة تعد من جرائم «التشهير»؟.. محامي يجيب (فيديو) والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المحامي سلطان المصلوخي، عقوبة الشخص الذي يقوم بتصوير حادثة أو جريمة ويقوم بنشرها على منصات التواصل الاجتماعي.

وأكد في لقاء مع “الإخبارية”، أن النظام يعاقب أي شخص يقوم بتصوير حادثـة أو جريمة بتهمة التشهير ، مبيناً أن هذا الفعل يعد انتهاكًا للحياة الشخصية للآخرين.

وأشار إلى أن أي شخص صور جريمة أو حادثـة عليه إرسال هذا الفيديو إلى الجهة المختصة، وعدم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي لأنه يُعد تشهيرا، والتشهير في القانون جريمة.

ولفت إلى أن تصوير أي شخص حتى ولو كان بالمطعم أو في أي مكان عام يعد جريمة ، لكونه اقتحم الحياة الشخصية والخاصة للآخرين.

تجدر الإشارة إلى أن النيابة العامة حددت عقوبة التشهير بالآخرين ، وهى السجن لمدة عام وغرامة نصف مليون ريال.