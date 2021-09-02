شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. إعلان الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات والتحصيلي والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

قدمت هيئة تقويم التعليم والتدريب، اليوم الخميس، التهنئة للطلاب والطالبات الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي للعام الدراسي 2020-2021م.

ونشرت “الهيئة” أسماء الحاصلين على أعلى الدرجات في اختباري القدرات العامة والتحصيل الدراسي.

وكان وزير التعليم الدكتور حمد بن محمد آل الشيخ ورئيس مجلس إدارة هيئة تقويم التعليم والتدريب الدكتور خالد بن عبدالله السبتي، وقعا في الرياض اليوم, مذكرة تفاهم لتعزيز التكامل والتنسيق والتعاون المستمر بين الوزارة والهيئة؛ لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج تنمية القدرات البشرية في إعداد جيل ينافس عالميا.