شكرا لقرائتكم خبر عن «قوات التحالف»: اعتراض وتدمير طائرة مسيرة أطلقتها ميلشيا الحوثي تجاه «خميس مشيط» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: أعلنت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية في اليمن، مساء اليوم الخميس، اعتراض وتدمير طائرة مسيرة مفخخة أطلقتها ميليشيا الحوثي تجاه محافظة خميس مشيط بمنطقة عسير. وأوضحت قوات التحالف اتخاذ كافة الإجراءات العملياتية لحماية المدنيين من المحاولات الحوثية العدائية. وكانت قوات التحالف قد دمرت 4 طائرات مسيرة تابعة لميلشيا الحوثي في الأجواء اليمنية.

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