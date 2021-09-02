رئيس مؤسسة النفط الليبية يهاجم وزير النفط والغاز محمد عون.. فيديو

دبي - محمود عبدالرازق - قال صنع الله، في بيان مصور نشرته المؤسسة عبر صفحتها على موقع "فيسبوك" إن وزير النفط والغاز يحاول هدم "هذا الصرح الحصين "مؤسسة النفط" الذي ما زال يقاوم، ويعمل في ظروف بغاية الصعوبة".

واعتبر صنع الله، ، أن مؤسسته لا ينبغي أن تكافأ على مواقفها بهذه الطريقة "غير الأخلاقية" على حد وصفه، معتبرًا أن ما يجري فيه إضرار بمصلحة الوطن.

وأضاف: "المؤسسة صامدة وقوية، وهي مثل بيتي لا أسمح شخصيًا بأن يتم التعدي عليها".

وأعلن صنع الله رفضه قرار وزير النفط إقالته من منصبه وإحالته للجنة التحقيق، معتبرًا أن "ادعاءات الوزير" ناتجة عن "عداء شخصي" بينهما، منذ العام 2011، عندما تم فصل الوزير من إحدى الشركات النفطية.

وخاطب صنع الله الوزير عون: "ما تفعله عبر وسائل الإعلام تضليل للرأي العام .. تهاجمني ولا وقت لدي للرد عليك، فأنا مشغول وأعمل 14 ساعة في اليوم"

ودعا صنع الله، الوزير إلى تحكيم لغة العقل، والعمل سويًا مع المؤسسة التي تعاني من تقادم الحقول المنتجة، ونقص قطع الغيار، وعدم وجود تمويل كافٍ، في ظلّ عدم اعتماد الموازنة؛ الأمر الذي يهدّد الإنتاج الذي انخفض بواقع 40 ألف برميل؛ ليسجّل مليونًا و260 ألف برميل يوميًا.

هذا ودعا رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة كلًا من عون، وصنع الله، إلى اجتماع يعقد، يوم الأحد المقبل، لحل الخلاف بينهما.