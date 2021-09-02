إعلام: إسرائيل تقرر الإفراج عن الأسيرة أنهار الديك.. "قد تداهمها آلام المخاض بأي لحظة"

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت وكالة صفا، مساء اليوم الخميس، أن إسرائيل قررت الإفراج عن أنهار الديك بكفالة مالية قدرها 40 ألف شيكل، مع وضعها تحت الإقامة الجبرية بمنزل عائلتها غرب مدينة رام الله بالضفة الغربية.

وأفادت هيئة الأسرى في بيان لها أن المحكمة الإسرائيلية عقدت، أمس الأربعاء، جلسة للنظر في طلب إخلاء السبيل المقدم من محام الهيئة للإفراج عن الأسيرة الفلسطينية، أنهار الديك، فيما قرر القاضي إرجاء القرار النهائي ليوم الأحد المقبل.

ونتيجة لجهود قانونية من قبل وكيل الدفاع، فقد نجح في انتزاع قرار بإخلاء سبيل الديك، حيث من المفترض الإفراج عنها اليوم الخميس من سجن الدامون.

ويشار إلى أن الأسيرة الفلسطينية، أنهار الديك (26عاما)، من قرية كفر نعمة غرب رام الله بالضفة الغربية، اعتقلت في الثامن من شهر مارس/آذار الماضي، وهو اليوم الذي يتزامن مع يوم المرأة العالمي، حيث كانت حاملا في شهرها الثالث، آنذاك، وقضت مدة سجنها بالسجون الإسرائيلية في ظروف صعبة، دون مراعاة حالتها الصحي.

ويشار إلى أن أنهار الديك هي الحالة الفلسطينية التاسعة التي تضع مولودها في السجون الإسرائيلية، في حال عدم الإفراج عنها، فقد تداهمها آلام المخاض في أي لحظة.

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