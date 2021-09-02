الجزائر تحتل المرتبة الرابعة في الألعاب العسكرية الدولية في روسيا

دبي - محمود عبدالرازق - وشارك الفريق العسكري الجزائري في الألعاب العسكرية الدولية للمرة الرابعة على التوالي، اختصاص "الفصيلة المحمولة جوا" برعاية روسيا الاتحادية في منتدى "آرميا 2021" العسكري الدولي الذي بدأ من 22 أغسطس/ آب الماضي واستمر عدة أيام، وفقا لما نقلته صحيفة "الجزائر دايلي".

وتصدر الفريق الروسي القائمة بالمرتبة الأولى ويليه فريق الصين ثم كزاخستان وتليهم الجزائر بالمركز الرابع، حيث تم في المرحلة الأولى القفز المظلي والتجمع في نقطة محدّدة ثم الجري لمسافة 10 كيلومتر.

فيما تمثلت المرحلة الثانية من المنافسة في تمرين السباق الفردي على متن العربات القتالية مع الرمايات. أما المرحلة الثالثة فتمثلت في سباق تتابع حظائر الفصيلة والرمي بالأسلحة الفردية والقاذف الصاروخي بالإصافة إلى سباق التوجيه، واختتمت المنافسة بقفز الدقة والقتال المتلاحم.

وتستمر المباريات والمسابقات العسكرية التي بدأت فعالياتها في 22 أغسطس/ آب الماضي وحتى الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري، وتشارك فيها فرق عسكرية من أكثر من 40 دولة من أوروبا وآسيا وأمريكا وأفريقيا تتنافس في 34 مسابقة عسكرية مختلفة. وتجري فعاليات دورة هذا العام في ساحات وميادين تدريب ورمي في 11 دولة هي روسيا والجزائر وأرمينيا وبيلاروس وفيتنام وإيران وقطر وكازاخستان والصين وصربيا وأوزبكستان.