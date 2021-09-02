ميقاتي ينفي التزام عون بأي أمر نهائي حتى صدور صيغة الحكومة النهائية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لما جاء في البيان الصادر عن المكتب الإعلامي في لبنان، فإن "الرئيس ميشال عون يحرض على مقاربة عملية تشكيل الحكومة، وفق القاعدة الدستورية المعروفة وبما يتوافق مع مقتضيات المرحلة الصعبة التي يمر بها لبنان، والتي ضاق فيها اللبنانيون ذرعاً بالسجالات ويتطلعون إلى تشكيل حكومة تبدأ ورشة الإنقاذ المطلوبة".

وتابع البيان: "يبدو أن البعض مُصرّ على تحويل عملية تشكيل الحكومة إلى بازار سياسي وإعلامي مفتوح على شتىالتسريبات والأقاويل والأكاذيب، في محاولة واضحة لإبعاد تهمة التعطيل عنه وإلصاقها بالآخرين، وهذا أسلوب بات مكشوفا وممجوجا".

وأضاف البيان: "إن اعتماد الصيغة المباشرة أحيانا والأساليب الملتوية أحيانا أخرى لتسريب الأخبار المغلوطة، لاستدراج رد فعل من الرئيس المكلف أو لاستشراف ما يقوم به لن تجدي نفعاً".

© AFP 2021 / Patrick Baz

كما شدّد البيان على أن "الرئيس اللبناني، ميشال عون، ماضٍ في عملية التشكيل وفق الأسس التي حددها منذ اليوم الأول، وبانفتاح على التعاون والتشاور، ويتطلع في المقابل إلى تعاون بناء بعيداً عن الشروط والأساليب التي باتت معروفة".

وأكّد البيان بشكل صريح محاولة الرئيس عون إجراء لقاءات مختلفة لتشكيل الحكومة، وبأنه لم يلتزم بأي أمر نهائي مع أحد إلى حين إخراج الصيغة النهائية للحكومة، وكل ما يقال عكس ذلك كلام عار من الصحة جملة وتفصيلاً.