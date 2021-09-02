شكرا لقرائتكم خبر عن تونس تحبط محاولة 6 أشخاص الهجرة غير الشرعية اتجاه السواحل الإيطالية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أحبطت وحدات الأمن الوطنى التونسى بولاية المنستير، اليوم، عملية هجرة غير نظامية في اتجاه السواحل الإيطالية لـ 6 أشخاص، من بينهم امرأتان، جميعهم أفارقة، وذكر مصدر أمنى - في تصريح صحفي اليوم /الخميس/ - أنه جرى اتخاذ ما يلزم قانونا تجاه المضبوطين.

كما أحبطت السلطات التونسية، 5 محاولات للهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وذكر بيان، لوزارة الداخلية التونسية، أنه جرى ضبط 48 شخصا في تلك المحاولات الخمس منهم 24 شخصا يحملون جنسيّات دول إفريقيّة (جنوب الصحراء).

يذكرأن، أعلنت وزارة الدفاع التونسية، إنقاذ 17 مهاجرًا غير شرعي من جنسيات مختلفة بالقرب من المصطبة الغازية "صدربعل".

وذكرت الوزارة، في بيان، أن وحدة بحرية تابعة للقوات البحرية التونسية، أنقذت هؤلاء المهاجرين إثر تلقي نداء استغاثة عن طريق المصطبة الغازية "صدربعل" حول تواجد مركب يقل مهاجرين غير نظاميين.

وبحسب البيان، فإن هؤلاء المهاجرين يحملون جنسيات مختلفة من سوريا وفلسطين والنيجر، كما أنقذ خفر السواحل التونسى 83 مهاجراً غير شرعي من الغرق بعد تعطل قاربهم أمام السواحل التونسية، وأفاد بيان لوزارة الداخلية التونسية، أن المهاجرين كانوا يعتزمون بلوغ السواحل الأوروبية، مشيراً إلى أنه جرى اتخاذ الإجراءات القانونية في حقهم.

كما أنقذت قوات خفر السواحل التونسية 222 مهاجرًا غير شرعي من الغرق، الشهرالماضى بعد أن تسربت مياه البحر إلى المراكب التي كانوا يستغلونها في عمليات اجتياز الحدود البحرية التونسية باتجاه الأراضي الأوروبية.

وأوضح الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس التونسي العميد حسام الدين الجبابلي، أنه تم إيقاف 30 مهاجراً بمدن صفاقس وطبلبة وقليبية على متن سيارات أجرة، وداخل منازل، بعد أن كانوا بصدد التحضير لاجتياز الحدود البحرية، مشيراً إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية بشأن الموقوفين.