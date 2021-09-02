شكرا لقرائتكم خبر عن مطار حلب الدولى يستقبل أول رحلاته من أرمينيا بدءً من السبت والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلنت وزارة النقل السورية، اليوم الخميس، أن مطار حلب الدولي سيستقبل هذا الأسبوع أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة.

وقالت الوزارة في بيان، حسبما أفاد التلفزيون السوري، إن "مطار حلب الدولي سيستقبل السبت 4 سبتمبر الجاري، أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان".



وأضاف البيان أن هذه الخطوة تعد إيذانا بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين ومحطة لخدمة المسافرين من وإلى وجهات دولية أخرى.