تحذير وعقوبات قاسية لمن يقوم بتصوير وضرب المعلمين في السعودية

دبي - محمود عبدالرازق - ووفقا لموقع "العربية نت"، قسمت اللائحة المخالفات إلى 6 أقسام، وجاءت عقوباتها متدرجة ومعالجة لوضع المخالف سلوكيا.

وحددت اللائحة التي أصدرتها الوزارة الإجراءات التي يجب أن يتخذها المسؤولون في المدارس والإدارات، من أجل ضبط وتوثيق المخالفة وإنزال العقوبة على المخالف.

أنواع للمخالفات

© REUTERS / Faisal Nasser

1- العبث أثناء الاصطفاف الصباحي وعدم التقيد باللباس الرسمي وغيرها.

2- إثارة الفوضى أو الهروب من الفصل وغيرها.

3- العلامات المخلة بالأدب والتهاون في أداء الصلاة والاشتراك في المشاجرات.

4- تعمد إصابة أحد الطلاب أو التدخين داخل المدرسة والتنمر.

5- حيازة الأسلحة والأدوات الحادة، أو تهديد معلمي المدرسة أو الإداريين أو تصويرهم دون علمهم وغيرها.

6- الاستهزاء بشيء من شعائر الإسلام أو الجرائم المعلوماتية أو الاعتداء بالضرب على أحد منسوبي المدرسة من معلمين أو إداريين وغيرها.

استدعاء الجهات الأمنية

وأعطت اللائحة لإدارة المدرسة في حالة الضرورة السلطة لاستدعاء الجهات الأمنية المختصة، إذا كانت تملك الدليل والإثبات على المخالفة.

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عقوبة تصوير المعلمين دون علمهم

كما أوضحت الوزارة أن عقوبة تصوير المعلمين دون علمهم هي الإيقاف عن الدراسة والتي قد تصل مدتها إلى شهر، بالإضافة إلى تكليف الطالب المعاقب بالقيام بأعمال تطوعية اجتماعية بعد موافقة ولي أمره تحت إشراف إدارة التعليم، كنوع من التأديب.

منع استخدام الهواتف المحمولة نهائيا داخل المدارس

يشار إلى أن وزارة التعليم السعودية كانت قد أصدرت الثلاثاء الماضي، قرارا جديدا يقضي بمنع استخدام الهاتف المحمول نهائياً داخل المدرسة.

وأكدت على جميع العاملين والطلبة وأولياء أمورهم وغيرهم بمنع التصوير في المدارس والمنشآت التعليمية نهائيا لأنه يعتبر مخالفة لما تقضي به الأنظمة واللوائح والتعليمات.

عودة الدراسة حضوريا

وانطلق الأحد الماضي، عام دراسي جديد في السعودية، حيث عاد 6 ملايين طالب وطالـبة الذين حصلوا على جرعتين من لقاح كورونا إلى مدارسهم، حيث ذهب 3 ملايين و100 ألـف طالب من المرحلتين المتوسطة الثانوية إلى صفوفهم حضوريا، في حين بدأت الدراسة للمرحلة الابتدائية عن بعد.

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