تعيين إيتان نائيه كأول سفير لإسرائيل في البحرين

دبي - محمود عبدالرازق - وأفاد حساب الحكومة الإسرائيلية باللغة العربية على موقع "تويتر": "تم تعين الدبلوماسي الإسرائيلي المخضرم إيتان نائيه اليوم أول سفير لسرائيل في البحرين، وقد عمل خلال االأشهر الماضية بمنصب القائم بأعمال السفارة الإسرائسيلية في أبو ظبي".

وعمل السفير إيتان نائيه لثمانية أشهر رئيسا مؤقتا للبعثة الإسرائيلية في الإمارات، أول دولة خليجية تقيم معها إسرائيل علاقات دبلوماسية، وكان ذلك في أغسطس من العام الماضي.

ووصل خالد يوسف الجلاهمة، أول سفير بحرينيي لدى إسرائيل، إليها هذا الأسبوع.

أعرب السفير البحريني لدى إسرائيل، خالد الجلاهمة، عن سعادته بتوجهه يوم الثلاثاء إلى تل أبيب لبدء مهامه.

وغرد الجلاهمة على حسابه في "تويتر"، بثلاث لغات، العربية والإنجليزية والعبرية، معربا عن سعادته بالوصول إلى إسرائيل لتمثيل بلاده بها كأول سفير للمملكة لدى تل أبيب.

وكتب: "يسعدني أن أعلن أنني سأصل إلى مدينة تل أبيب اليوم لبدء مهامي كأول سفير لمملكة البحرين لدى دولة إسرائيل".

​وأدى الجلاهمة اليمين القانونية في يونيو/ حزيران الماضي أمام ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة.

​وأشارت القناة الإسرائيلية إلى أن الجلاهمة حضر السبت الماضي، حفل استقبال في العاصمة البحرينية المنامة، بمبادرة من الجالية اليهودية هناك.

وبذلك يصبح الجلاهمة ثاني سفير لدولة خليجية في إسرائيل بعد سفير الإمارات محمد محمود آل خاجة، الذي وصل إلى تل أبيب مطلع مارس/ آذار الماضي، كما تم تعيين سفيرين لإسرائيل في كلا البلدين.

ووقعت البحرين والإمارات مع إسرائيل اتفاقين لتطبيع العلاقات في شهر سبتمبر/ أيلول الماضي في واشنطن برعاية الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب.