شكرا لقرائتكم خبر عن أعزب وراتبي 8800 ريال هل يحق لي الاستفادة من الدعم؟.. «حساب الموطن» يجيب والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تلقى حساب برنامج المواطن على “تويتر” تساؤلاً من مواطن قال فيه: ” أنا أعزب وراتبي ٨٨٠٠ ريال، هل يحق لي الاستفادة من برنامجكم؟”.

ورد حساب المواطن بقوله: «تم تعليق التسجيل في البرنامج، وفقا للتعديلات المقرة على ضوابط دعم البرنامج، علما بأن التسجيل كان متاح منذ انطلاقة البرنامج في ديسمبر 2017 حتى دفعة 28 من شهر مارس 2020، لمن شملهم الدعم وتمت دراسة أهليتهم، ويستثنى من ذلك إضافة تابعين للمستفيدين الحاليين”.

كما أعلن برنامج حساب المواطن، أنه سيتم صرف الدعم للمستفيدين من الدفعة الـ46، في اليوم السابق على موعدها المقرر يوم 10 من كل شهر ميلادي، وذلك لتصادفه مع عطلة الجمعة، حيث سيتم الصرف يوم الخميس الموافق 9 سبتمبر الحالي.