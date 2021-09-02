شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد.. أمطار غزيرة على «الجعرانة» شمال شرق مكة المكرمة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

شهدت مدينة الجعرانة شمال شرق مكة المكرمة، عصر اليوم الخميس هطول أمطار غزيرة مصحوبة برياح نشطة.

يذكر أن المركز الوطني للأرصاد، توقع في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم، بمشيئة الله، هطول امطار رعدية من متوسطة الى غزيرة مصحوبة برياح نشطة على مناطق (جازان، عسير، الباحة، مكة المكرمة، المدينة المنورة).

وأشار التقرير إلى أن حركة الرياح السطحية على البحر الأحمر ستكون شمالية غربية إلى غربية بسرعة 15-42 كم/ساعة على الجزء الشمالي وجنوبية الى جنوبية غربية بسرعة 15-35 كم/ساعة على الجزء الأوسط والجنوبي ، وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف ، وحالة البحر متوسط الموج.

فيما تكون حركة الرياح السطحية على الخليج العربي جنوبية الى جنوبية شرقية بسرعة 15-30كم/ساعة ، وارتفاع الموج من نصف المتر إلى متر ونصف، وحالة البحر خفيف الموج.