شكرا لقرائتكم خبر عن خبير تقني يقدم نصيحة مهمة لتأمين حسابات مستخدمي «واتساب» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

كشف الخبير التقني فيصل السيف، عن إجراء مهم لضمان تأمين حسابات مستخدمي تطبيق «واتساب».

وأوضح في تغريدة على حسابه بموقع” تويتر”، أنه من ضروري قيام مستخدمي التطبيق بتحديثه لآخر نسخة منه لمنع أي محاولة للاختراق.

وأكد أن فريقCheck Point Research، اكتشف خلل في منظومة تشفيرE2Eعلى تطبيق واتساب وأخبروا الشركة عنه في شهر نوفمبر 2020.

وأضاف أن الخلل يسمح للمخترقين بالحصول على معلومات من التطبيق، لذا قامت الشركة بسد الثغرة، لذا من الضروري تحديث التطبيق لآخر نسخة منه.

جدير بالذكر أن الخلل في منظومة التشفير بواتساب قد يسمح لأي طرف ثالث بالتجسس على رسائل المستخدمين حول العالم بسهولة، والاطلاع على الرسائل بشكل خفى.