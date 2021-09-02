تعرف على طقس الامارات غدا الجمعة

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

توقع المركز الوطني للأرصاد بالامارات أن يكون الطقس غدا صحوا إلى غائم جزئياً ومغبرا نهاراً، وتظهر السحب المنخفضة على الساحل الشرقي صباحاً، مع فرصة تكون بعض السحب الركامية الممطرة شرقاً وجنوباً بعد الظهر، والرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً مثيرة للغبار وتكون جنوبية شرقية الى شمالية شرقية / 15 - 25 تصل إلى 40 كم/س.



وقال المركز في بيانه اليومي إن الموج في الخليج العربي سيكون خفيفا ويحدث المد الأول عند 12:54 والمد الثاني عند 22:00 والجزر الأول عند الساعة 14:41 والجزر الثاني عند الساعة 05:59 وفي بحر عمان يكون الموج خفيفا ويحدث المد الأول عند 08:05 والمد الثاني عند الساعة 18:53 والجزر الاول عند الساعة 13:46 والجزر الثاني عند الساعة 01:45.

وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة ونسب الرطوبة العظمى والصغرى المتوقعة غدا..

المدينة الحرارة العظمى الحرارة الصغرى الرطوبة العظمى الرطوبة الصغرى

أبوظبي 43 32 65 20

دبي 42 32 55 25

الشارقة 42 28 60 20

عجمان 40 30 75 30

أم القيوين 41 26 70 20

رأس الخيمة 39 28 75 30

الفجيرة 37 30 80 45

العين 42 29 60 25

ليوا 44 29 55 25

الرويس 42 28 85 20

السلع 43 29 85 20

دلما 40 32 80 45

طنب الكبرى 39 33 85 35

طنب الصغرى 39 33 85 35

أبو موسى 39 33 85 35