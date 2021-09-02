عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

تسبب عطل مفاجئ بتطبيق أنستجرام المملوك لشركة فيسبوك، في غضب آلاف المستخدمين حول العالم، اليوم الخميس.



وأبلغ أكثر من 6000 مستخدم لأنستقرام حول العالم بوجود مشاكل في التطبيق، فيما لجأ المستخدمون إلى تويتر للتعبير عن غضبهم من تعطل أنستقرام، بحسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

كما تساءل المستخدمون المتضررون من العطل عما إذا كان غيرهم واجه نفس المشكلة أم لا، فيما لا يزال سبب العطل غير واضح حتى الآن.

وتباينت طبيعة الشكوى حيث أفاد 51% من المبلغين عن العطل بأنهم لا يستطيعون الوصول إلى التطبيق، فيما قال 29% إنهم يواجهون مشكلات في الخادم، و 21% واجهوا مشاكل في موقع أنستقرام.

ومؤخرا، أعلن تطبيق التواصل المصور "أنستقرام" عن إجراء جديد، من أجل المحافظة على سلامة المراهقين.

بحسب موقع "إنجادجيت" التقني المتخصص، يتمثل الإجراء الجديد، في طلب "أنستقرام" من المستخدمين مشاركة عيد ميلادهم، لحماية الشباب من الاستخدام غير الصحيح للمنصة.

ولاحقا، سيبدأ "أنستجرام" في مطالبة المستخدمين الذين لم يشاركوا تاريخ ميلاد سابقًا بالقيام بذلك، وسيمنحهم مهلة قبل أن يتم وقف الحسابات بسبب عدم الافصاح عن تاريخ الميلاد.