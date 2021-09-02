إسرائيلية تهدد بتفجير بنك بحزام ناسف

دبي - محمود عبدالرازق - وأفادت صحيفة يديعوت أحرونوت العبرية، مساء اليوم الخميس، بأن الشرطة الإسرائيلية اعتقلت، اليوم، موظفة في فرع أحد البنوك بمدينة حيفا بعدما حاولت سرقة البنك تحت التهديد السلاح، حيث حملت على جسدها حزاما ناسفا.

ودخلت الموظفة الإسرائيلية التي تبلغ من العمر (31 عاما) إلى مكتب مدير فرع البنك الذي تعمل فيه، وهددت بتفجير نفسها في حال لم تتلق المال الذي طلبته، في وقت حاول المدير تهدئتها حتى تم استدعاء الشرطة الإسرائيلية، والتي وصلت على الفور، واعتقلت الموظفة.

وأشارت الصحيفة العبرية إلى أن الموظفة بدا حملها لهاتف محمول وضعته على "وسطها" مع ظهور بعض الأسلاك يعتقد وكأنها تحمل قنبلة حقيقية، في وقت نقلت الصحيفة على لسان أحد شهود العيان، أن خلافا نشب بين الموظفة المعتقلة ومدير البنك، وعلا الصراخ بينهما، هددت بعده بتفجير البنك عبر الحزام الناسف الذي وضعته على وسطها.

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