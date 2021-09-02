العثور على جثث 3 أشخاص جرفتهم مياه الفيضانات بالجزائر

دبي - محمود عبدالرازق - وذكرت صحيفة "النهار" أن مصالح الحماية المدنية بولاية المسيلة عثرت على جثت المفقودين في واد ميطر ببوسعادة.

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وقال بيان صادر عن المصالح إن أعوان الحماية المدنية عثروا على جثتي رجلين بالقرب من المؤسسة العقابية ببوسعادة وجثة طفل انتشلها غطاسون في ذات المكان.

وفي وقت سابق، أبلغ أهالي الضحايا عن فقدان رجل وابنه ورجل ثالث، جرفتهم السيول عقب هطول أمطار غزيرة.

وكانت الأرصاد الجوية حذرت في نشرتها ليوم الثلاثاء من تساقط أمطار رعدية في 13 ولاية في مقدمتها ولاية المسيلة الواقعة على مسافة 260 كلم جنوب العاصمة.

وخلال شهر مايو/ أيار الماضي شهدت الجزائر أمطارا غزيرة تسببت في مقتل 7 أشخاص منهم واحد في المسيلة.

أما أكبر حصيلة من الضحايا منذ بداية العام فكانت في العاشر من مارس/ آذار، بعد أن أدت السيول الجارفة إلى مقتل 10 أشخاص بينهم 5 أطفال بولاية الشلف غربي البلاد.