الرئيس المصري يكشف كيف تتحقق آمال الفلسطينيين في إقامة دولة مستقلة

دبي - محمود عبدالرازق - وأكد السيسي خلال استقباله، اليوم، بقصر الاتحادية كل من الرئيس الفلسطيني محمود عباس "أبو مازن"، والعاهل الأردني، الملك عبد الله الثاني، أن تحقيق آمال الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة لن يتأتى إلا عبر توحيد الصف وإنهاء الانقسام، الذي طال أمده بين الضفة الغربية وقطاع غزة.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، السفير بسام راضي، على صفحته الرسمية على "فيسبوك"، ظهر اليوم الخميس، أن القمة المصرية الفلسطينية الأردنية شهدت عقد جلسة مباحثات مغلقة، تلتها جلسة ضمت وفود الدول الثلاث، وهي القمة التي هدفت إلى تنسيق المواقف والرؤى تجاه عدد من الموضوعات المرتبطة بالقضية الفلسطينية.

وشدد السفير بسام راضي على أن القضية الفلسطينية تمثل الأساس الحقيقي لاستقرار المنطقة، وتحظى بالأولوية لدى كل الشعوب العربية، موضحا أن القمة الثلاثية ناقشت المستجدات التي طرأت خلال الفترة الأخيرة، خاصة ما يتعلق منها بعملية السلام، وسبل تثبيت التهدئة عقب التصعيد في الأراضي الفلسطينية في شهر مايو/آيار الماضي.

ومن جانبهما، أعرب الزعيمان، الفلسطيني والأردني، عن شكرهما للرئيس السيسي على المبادرة بعقد القمة الثلاثية، والتي تأتي في أعقاب الأحداث الأخيرة، حيث أشادا بالجهود المصرية الحثيثة بشأن القضية الفلسطينية، وآخرها إنفاذ وتثبيت التهدئة وإعادة الإعمار في قطاع غزة، بهدف تخفيف الأزمة الإنسانية لسكان القطاع.

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