شكرا لقرائتكم خبر عن العراق يعلن العثور على عبوات ناسفة خلال عملية تفتيش بكركوك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلنت قيادة الشرطة الاتحادية بالعراق اليوم الخميس العثور على عبوات ناسفة بقضاء الحويجة في كركوك، خلال عملية تفتيش بالمحافظة.

وذكرت القيادة - في بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) - "أن قوة من اللواء الثاني عشر الفرقة الثالثة شرطة اتحادية بالاشتراك مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، مسنودة بالجهد الهندسي ومفارز الطائرات المسيرة نفذت عملية تفتيش بمنطقتي (بابوجان والسلامية) بقضاء الحويجة في كركوك وعثر خلالها على 8 عبوات ناسفة محلية الصنع مختلفة الأنواع".

وأضاف البيان أن قوة من اللواء الحادي عشر للفرقة بالاشتراك مع كتيبة هندسة ميدان الفرقة نفذت عملية تفتيش في منطقة (الدب) ب‍كركوك تم خلالها العثور على 3 قنابل هاون عيار 120 ملم، موضحا أنه تم رفع وإتلاف جميع المواد من قبل مفارز الجهد الهندسي.