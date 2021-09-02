شكرا لقرائتكم خبر عن "الدولية للطاقة الذرية" تدعم لبنان فى تقييم سلامة المبانى المتضررة فى انفجار بيروت العام الماضى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت الوكالة الدولية للطاقة الذرية اليوم الخميس أنها تواصل دعمها للبنان في تقييم سلامة المباني المتضررة من انفجار مرفأ بيروت فى العام الماضي.

وقال بيان للوكالة اليوم من مقرها في فيينا إنه يتواجد فريق خبراء من الوكالة الدولية للطاقة الذرية في لبنان حاليا للمساعدة في تعزيز قدرته على فحص سلامة المباني التي تأثرت في انفجار ميناء بيروت العام الماضي، حيث يقوم الفريق بتدريب السلطات الوطنية والمهنيين على إجراء الاختبارات للتحقق من السلامة الهيكلية لهذه المباني.

وأوضح البيان أن فريق الوكالة الدولية للطاقة الذرية - الذي يضم ثلاثة خبراء من إيطاليا وماليزيا وإسبانيا وموظفًا واحدًا في الوكالة - يقدم تدريبًا عمليًا باستخدام معدات متخصصة في فحص المباني في وسط بيروت والتي تضررت من الانفجار.

وقال المدير العام للوكالة رافائيل ماريانو جروسي إنه يمكن لخبرة الوكالة الدولية للطاقة الذرية أن تلعب دورًا حاسمًا في الوقاية من الكوارث وإدارتها ، مشيرا إلى تقديم الوكالة الدعم الفني في هذا المجال لمساعدة لبنان على فحص ما إذا كانت المباني المتضررة آمنة.

ولفت إلى أن مستويات الإشعاع لم ترتفع نتيجة للانفجار كما قدمت الوكالة الدعم الصحي، حيث تضرر العديد من المستشفيات في الانفجار.