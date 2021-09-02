شكرا لقرائتكم خبر عن الحلبوسى يشيد بدعم الأردن للعراق لمواجهة التحديات والتعاون بكافة المجالات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أشاد رئيس مجلس النواب العراقي محمد الحلبوسى بدعم المملكة الأردنية والملك عبد الله الثاني للعراق في مواجهة التحديات، وتوطيد روابط العمل الثنائي، والتعاون في المجالات كافة.

وذكر المكتب الإعلامي لرئيس مجلس النواب في بيان أوردته قناة (الإخبارية العراقية) اليوم الخميس أن الحلبوسي التقى، بمقر مجلس النواب العراقي، نظيره الأردني عبد المنعم العودات، سبل تعزيز العلاقات الثنائية والدبلوماسية البرلمانية والتعاون والتنسيق المشترك بين البرلمانين.

وأكد عمق العلاقات الأخوية بين البلدين، مشددًا على أهمية تمتين أواصر التعاون، للمُضي بخطى عملية تنعكس على واقع الشعبين الشقيقين.

وأكد الحلبوسي أن مجلس النواب يدعم مخرجات القمة الثلاثية والاتفاقيات الثنائية بين البلدين، مؤكدًا ضرورة تسهيل إجراءات الاستثمار وحماية المستثمرين في البلدين.