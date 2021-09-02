شكرا لقرائتكم خبر عن مبعوث إفريقى: جرعات لقاح كورونا المنتجة بجنوب إفريقيا لن تصدر إلى أوروبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أعلن سترايف ماسيوا مبعوث الاتحاد الأفريقي المعني بفيروس (كوفيد- 19) اليوم الخميس أن جرعات اللقاح التي ينتجها مصنع في جنوب إفريقيا لن يتم تصديرها بعد الآن إلى أوروبا.

يأتي ذلك بعد تدخل من حكومة جنوب إفريقيا للاحتفاظ بالجرعات وتوزيعها في إفريقيا، وفقا لصحيفة "الجارديان" البريطانية.

وقال ماسيوا للصحفيين إن شركة آسبن المصنعة للأدوية في جنوب إفريقيا، التي أبرمت عقدا مع شركة جونسون آند جونسون لتصنيع مكونات لقاحها، لن تقوم بعد الآن بشحن جرعات اللقاح خارج القارة ، وأن ملايين الجرعات المخزنة في أوروبا ستُعاد إلى إفريقيا.

وأضاف أنه "تم تعليق هذا الاتفاق"، موضحا أن جرعات جونسون أند جونسون المنتجة في جنوب إفريقيا "ستبقى في إفريقيا وسيتم توزيعها في إفريقيا"..وأضاف أن المشكلة " تم تصحيحها بطريقة إيجابية" مع تغيير ترتيب آسبن مع شركة جونسون آند جونسون من صفقة عقد إلى "ترتيب مرخص" مشابه لإنتاج لقاح أسترازينيكا في الهند.

كانت شركة جونسون آند جونسون قد تعرضت لانتقادات لشحنها جرعات إلى دول في أوروبا قامت بالفعل بتحصين أعداد كبيرة من الناس وتبرعت بلقاحات لدول أخرى.