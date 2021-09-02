شكرا لقرائتكم خبر عن اندلاع حريق ضخم فى سوق مدينة نابلس الشرقى أدى لتضرره بالكامل.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

اندلع حريق ضخم، اليوم الخميس، في سوق مدينة نابلس الشرقي أدى إلى تضرره بالكامل، وسط استمرار محاولات عمال الإطفاء لإخماد الحريق الذي استمر حتى ساعات الصباح الأولى.

وبحسب ما ذكرت شبكة "روسيا اليوم" الإخبارية، فإن هذه الحادثة تعد المرة الخامسة التي تندلع فيها النيران بالسوق، ولكنها تعد الأكبر هذه المرة.



حريق فى سوق نابلس

وجاء في بيان نشرته صحة إطفائية بلدية نابلس بالضفة الغربية "تعاملت فرق اطفائية بلدية نابلس مع حريق ضخم اشتعل في سوق البضائع المستعملة (البالة) في وسط المدينة قرب مسجد الانبياء، حيث أتى الحريق على السوق بكامل محتوياته".

وبحسب البيان، شارك في عملية الاطفاء حوالي 35 من رجال الإطفاء والمتطوعين و5 سيارات إطفاء، بالاضافة الى صهاريج تزويد مياه من قسم الحركة و3 بواجر من قسم الأليات التابعة لبلدية نابلس.



جانب من الحريق

كما حضرت فرقة إطفاء وصهريج تزويد من الدفاع المدني للمساعدة في عملية الإطفاء.



محاولات رجال الإطفاء للسيطرة على الحريق

وكانت طواقم الهلال الأحمر والإغاثة الطبية وشركة توزيع كهرباء الشمال والأجهزة الأمنية متواجدة بالموقع خلال عملية الإخماد، ولازالت التحقيقات جارية لمعرفة سبب الحريق.