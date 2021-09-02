شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مجلس النواب اللبنانى يبحث الأوضاع الاجتماعية والإنسانية بالبلاد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - بحث رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري مع نائبة المنسق الخاص للأمم المتحدة والمنسق المقيم ومنسق الشؤون الإنسانية في لبنان نجاة رشدي، الأوضاع في لبنان.



وناقش الجانبان - خلال اللقاء الذي عُقد اليوم الخميس بمقر رئاسة مجلس النواب في عين التينة ببيروت - تطورات الأوضاع الاجتماعية والإنسانية في لبنان، حيث تعاني البلاد من أزمات متفاقمة بمختلف النواحي بسبب تعثر تشكيل حكومة جديدة منذ أكثر من عام.



وكان بري قد دعا - في كلمة له أول أمس الثلاثاء جميع الفرقاء السياسيين إلى تجاوز الخلافات والإسراع بتشكيل حكومة قبل نهاية الأسبوع الجاري تكون مهمتها الأولى وقف معاناة اللبنانيين.