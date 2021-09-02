محافظ الزلفي يلتقي أعضاء جمعية فزعة التطوعية

الكويت - هبة التوبجي - ألتقى محافظ الزلفي مسفر بن غالب العتيبي صباح اليوم بمكتبه في ديوان المحافظة رئيس جمعية فزعة التطوعية عبدالعزيز القشعمي وعدد من أعضائها وتخلل اللقاء استعراض لأعمال الجمعية خلال العام الفائت إضافة إلى مشاهدة عرض مرئي لأبرز الفعاليات والبرامج والمبادرات التي نفذتها الجمعية

كما تناول اللقاء مناقشة الخطط والبرامج المستقبلية للجمعية كإحياء الأيام والفعاليات الوطنية والعالمية وتفعليها بمشاركة مختلف شرائح المجتمع والقطاعات

وقد أشاد محافظ الزلفي بدور الجمعية التطوعي ومنسوبيها وما تقدمه من أعمال تطوعية تبرهن على وعي المجتمع بأهمية العمل التطوعي المنظم