شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة مسجلة بمدن المملكة اليوم الخميس.

وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” ، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في مدينة الدمام والتي بلغت 47.1 درجة مئوية .

وأوضح أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا اليوم 46.8 درجة مئوية ، أما الرياض فكانت 46 درجة مئوية، بينما سجلت بريدة وتبوك 43 درجة .