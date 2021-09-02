شكرا لقرائتكم خبر عن «الأرصاد» توضح أعلى درجة حرارة سجلتها مدن المملكة اليوم والان نبدء بالتفاصيل
جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:
أوضح المركز الوطني للأرصاد أعلى درجة حرارة مسجلة بمدن المملكة اليوم الخميس.
وأبان المركز في تغريدة على حسابه بموقع”تويتر” ، أن أعلى درجة حرارة تم تسجيلها اليوم في مدينة الدمام والتي بلغت 47.1 درجة مئوية .
وأوضح أن القيصومة وحفر الباطن سجلتا اليوم 46.8 درجة مئوية ، أما الرياض فكانت 46 درجة مئوية، بينما سجلت بريدة وتبوك 43 درجة .
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