شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على 4 جناة ارتكبوا جريمة السطو على المنازل بالرياض والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

تمكنت شرطة منطقة الرياض، اليوم الخميس، من إلقاء القبض على (4) أشخاص ارتكبوا جريمة السطو على المنازل.

وصرح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة الرياض الرائد خالد الكريديس، بأن المتابعة الأمنية لمكافحة جرائم الاعتداء على الأموال وتعقب مرتكبيها، أسفرت عن القبض على 3 مواطنين ومقيم من الجنسية الباكستانية جميعهم في العقد الثالث من العمر، ارتكبوا جريمة السطو على المنازل وسرقة أجهزة وممتلكات والمتاجرة بها عبر منافذ البيع، وتم إيقافهم واتخذت بحقهم الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى النيابة العامة.