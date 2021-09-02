إنقاذ فيل صغير من التهاب السرة.. اعرف التفاصيل

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

ذكر التلفزيون الرسمي في الصين أن مسؤولي الحياة البرية أنقذوا فيلا رضيعا في غابة بإقليم يونان الصيني وعالجوه من التهاب في السُّرة.



وأفاد تقرير التلفزيون بأن الذكر الرضيع الذي ولد قبل 6 أيام عُثر عليه يوم الأحد بعد أن تخلف عن القطيع في شيشوانغبانا.

وفي يونيو/ حزيران انفصل فيل آخر عن قطيعه في إقليم يونان بعد أن سار القطيع مئات الكيلومترات من محمية طبيعية قرب حدود الصين مع ميانمار في رحلة حظيت بتغطية إعلامية كبيرة وانتشرت أخبارها على الإنترنت.

وعرض التلفزيون لقطات لمسعفين يعالجون الفيل قبل نقله في شاحنة إلى مركز إنقاذ.