الحلبوسي يلتقي رئيس مجلس النواب الأردني

دبي - محمود عبدالرازق - © REUTERS / ELIZABETH FRANTZ
وذكر البيان أن الجانبين بحثا سبل تطوير العلاقات الدبلوماسية والتنسيق بين البرلمانات في البلدين، إضافة إلى تعزيز العلاقات الثنائية.
وأكد الحلبوسي، أن مجلس النواب العراقي يدعم مخرجات القمة الثلاثية، ويدعم الاتفاقيات الثنائية بين العراق والأردن.
وأكد رئيس مجلس النواب العراقي على أهمية تسهيل إجراءات الاستثمار في البلدين وحماية المستثمرين.
وقال رئيس مجلس النواب الأردني إنه يجب تأسيس مرحلة جديدة تعتمد على وضع صيغة للتعاون البرلماني بين البلدين، مشيرا إلى أن كل من الأردن والعراق يمثل عمقا استراتيجيا للآخر.
وتابع: "أمن العراق جزء لا يتجزأ من أمن الأردن"، مشيرا إلى أن بغداد قدمت نموذجا بطوليا في الحرب ضد الإرهاب باسم الجميع.
وتابع: "العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني كان ولا يزال داعما لوحدة واستقرار العراق وعمليته الديمقراطية".
© Sputnik . M.Hassan
قمة التعاون الأردني العراقي المصري