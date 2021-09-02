حصيلة... نهوض مؤسسات لإنقاذ البشر من جحيم "داعش" في نينوى شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد ضمن حوار أجرته معها وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تأهيل العشرات من المراكز الصحية والمستشفيات في نينوى شمالي البلاد.

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وأوضحت علي أحمد، أن برنامج الأمم المتحدة ركز على إعادة تأهيل وبناء 11 مستشفى وجناحا استشفائيا في نينوى حتى الآن، منها المستشفيات العامة في الحمدانية والقيارة جنوب شرقي الموصل مركز المحافظة.

وأضافت، كما وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "وهو شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة اختصارها UNDP"، أيضاً بإعادة تأهيل 46 مركزاً صحياً عاماً في جميع أنحاء نينوى.

الجدير بالذكر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكمل قرابة 200 مشروع خاص بالبنية التحتية للمياه في كل اأنحاء المناطق المحررة في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ضمن برنامج إعادة الاستقرار، كما وفر لأكثر من 3.5 مليون نسمة تحسين إمكانية الحصول على المياه، فيما يجري العمل أيضاً في 50 مشروعاً آخر.

وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.