حصيلة... نهوض مؤسسات لإنقاذ البشر من جحيم "داعش" في نينوى شمالي العراق

دبي - محمود عبدالرازق - وكشفت الممثل المقيم لبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي في العراق، زينة علي أحمد ضمن حوار أجرته معها وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، عن إعادة تأهيل العشرات من المراكز الصحية والمستشفيات في نينوى شمالي البلاد.
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وأضافت، كما وقام برنامج الأمم المتحدة الإنمائي "وهو شبكة تطوير عالمية تابعة للأمم المتحدة اختصارها UNDP"، أيضاً بإعادة تأهيل 46 مركزاً صحياً عاماً في جميع أنحاء نينوى.
الجدير بالذكر، أن برنامج الأمم المتحدة الإنمائي أكمل قرابة 200 مشروع خاص بالبنية التحتية للمياه في كل اأنحاء المناطق المحررة في الأنبار وديالى وكركوك ونينوى وصلاح الدين، ضمن برنامج إعادة الاستقرار، كما وفر لأكثر من 3.5 مليون نسمة تحسين إمكانية الحصول على المياه، فيما يجري العمل أيضاً في 50 مشروعاً آخر.
وأعلن العراق، في ديسمبر/ كانون الأول 2017، تحرير كامل أراضيه من قبضة تنظيم "داعش" (الإرهابي المحظور في روسيا وعدد كبير من الدول)، بعد نحو 3 سنوات ونصف السنة من المواجهات مع التنظيم الإرهابي الذي احتل نحو ثلث البلاد.