وزير خارجية بريطانيا يلتقي أمير قطر خلال زيارته إلى الدوحة

دبي - محمود عبدالرازق - ووصل راب إلى الدوحة، حيث أجرى مباحثات ثنائية مع وزير الخارجية القطري محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، اليوم الخميس، بينما من المقرر إجراء مباحثات مع أمير قطر، في وقت لاحق.

ونشرت وكالة الأنباء القطرية "قنا"، صورة ترصد جانبا من لقاء دومينيك راب ومحمد بن عبد الرحمن آل ثاني، مشيرة إلى أن الجانبين استعراضا العلاقات الثنائية وعلاقات التعاون بين البلدين.

ولفتت إلى أن وزيري خارجية قطر وبريطانيا ناقشا تطورات الأوضاع الإنسانية في أفغانستان، كما تناولا آخر التطورات الميدانية من الناحيتين السياسية والأمنية.

ووصلت فرق فنية تركية وقطرية إلى مطار كابول، أمس الأربعاء، لإدارة المهام الفنية بالمطار، بعدما تسلمته حركة طالبان (المحظورة في روسيا)، إثر انسحاب القوات الأجنبية بقيادة الولايات المتحدة الأمريكية، من البلاد في الـ 30 من أغسطس/ آب الماضي.