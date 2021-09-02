شكرا لقرائتكم خبر عن ميقاتى يبحث التطورات فى لبنان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

بحث رئيس الحكومة اللبنانية المكلف نجيب ميقاتي، التطورات في لبنان مع المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان جوانا فرونيسكا.

جاء ذلك خلال لقاء جمع الطرفين في مكتب رئيس الوزراء المكلف بالعاصمة بيروت اليوم الخميس، بالتزامن مع مؤشرات إيجابية تعكس تقدما في ملف تشكيل الحكومة المتعثر بعد 13 لقاء بين الرئيس اللبناني ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف نجيب ميقاتي ، وهما المعنيان بتشكيل الحكومة بالاتفاق بينهما.

ويأمل اللبنانيون أن تسفر الجهود المبذولة لحلحلة الأزمة وإنجاز تشكيل الحكومة المتعثر منذ أكثر من عام ، تفاقمت خلاله الأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية في لبنان.