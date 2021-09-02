شكرا لقرائتكم خبر عن «الحياة الفطرية» توضح أنواع الطيور المسموح بصيدها في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أعلن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية، اليوم الخميس، أن من الطيور المسموح بصيدها في المملكة كل من طيور “درسة شائعة” و”تميرة الشجر”.

وأضاف المركز، عبر حسابه في “تويتر”، أنه يمكن للراغبين بالصيد الحصول على تراخيص الصيد من خلال زيارة منصة فطري الإلكترونية على الرابط (اضغط هنا).