شكرا لقرائتكم خبر عن هل الموظف الذي تلقى لقاح «كورونا» يحق له الحصول على إجازة مرضية؟.. «الصحة» توضح والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

أوضحت وزارة الصحة مدى أحقية الموظف الذي تلقى اللقاح المضاد لفيروس كورونا في الحصول على إجازة مرضية.

وأكدت الوزارة في ردها على استفسار أحد المغردين على موقع “تويتر”، أنه لا توجد إجازة مرضية لمن حصل على اللقاح ، موضحة أن التقرير الطبي متوفر في تطبيق صحتي كذلك الجواز الصحي في تطبيق توكلنا الذي به كافة التفاصيل.

وكان أحد المغردين قد استفسر عن مدى إمكانية الحصول على تقرير طبي، عقب حصوله على جرعة من لقاح كورونا من أجل تقديمها لجهة العمل.

وتدعو وزارة الصحة الجميع للحصول على اللقاح المضاد لفيروس كورونا مع تطبيق الإجراءات الاحترازية من لبس كمامة والحفاظ على التباعد الاجتماعي.