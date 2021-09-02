شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة رجل الأعمال بدر بن صالح الراجحي.. وصلاة الجنازة عصر اليوم والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير:

توفى فجر اليوم الخميس رجل الأعمال بدر بن صالح الراجحي، رئيس مجلس النُظار لأوقاف والدة بدر بن صالح الراجحي وأولادها.

وسيصلى عليه بعد صلاة العصر اليوم بجامع الراجحي مخرج 15 بالرياض، وسيتم دفنه في مقبرة النسيم، وسيكون العزاء في المقبرة.

ونعى عدد من الأقارب والأصدقاء؛ الفقيد، سائلين المولى عز وجل له الرحمة والمغفرة.