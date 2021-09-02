شكرا لقرائتكم خبر عن «شرطة مكة»: القبض على مواطنَيْن أطلقا أعيرة نارية في «الطائف» والان نبدء بالتفاصيل

جدة - متابعة الخليج 365 - فريق التحرير: صَرّح المُتْحدث الإعلامي لشرطة منطقة مكة المكرمة، أن الجهات الأمنية بمحافظة الطائف قبضت على مواطنَيْن، يتباهيان بإطلاق أعيرة نارية في الهواء، معرضين حياتهما وحياة الآخرين للخطر، وقيام آخر بتوثيق ذلك ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية، وإحالتهم إلى فرع النيابة العامة.

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