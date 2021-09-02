دولة الإمارات تقدم 18,3 مليون جرعة من لقاح فيروس كورونا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع الإماراتية تقديم 64,458 جرعة من لقاح "كوفيد-19" خلال الساعات الـ 24 الماضية.



وبذلك يبلغ مجموع الجرعات التي تم تقديمها، حتى الخميس، 18,305,171 جرعة ومعدل توزيع اللقاح 185.08 جرعة لكل 100 شخص.

يأتي ذلك تماشيا مع خطة الوزارة الإماراتية لتوفير لقاح "كوفيد-19" وسعيا إلى الوصول إلى المناعة المكتسبة الناتجة عن التطعيم والتي ستساعد في تقليل أعداد الحالات والسيطرة على فيروس كورونا.