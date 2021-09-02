تسجيل 4103 حالات إصابة و89 حالة وفاة جديدة بكورونا بباكستان

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلنت باكستان اليوم الخميس تسجيل 4103 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.



وذكرت شبكة "جيو نيوز" الاخبارية أنه قد تم أيضاً تسجيل 89 حالة وفاة جديدة مرتبطة بالفيروس خلال الساعات الـ24 الماضية بمختلف أنحاء البلاد، مما يرفع حصيلة الوفيات إلى أكثر من 25978 حالة.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد حالات الاصابة المؤكدة في البلاد إلى 1167791، طبقاً للمركز الوطني للقيادة والعمليات.

وقد بلغ عدد حالات الشفاء 1048872 حالة.