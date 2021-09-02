أكثر من 13 ألف إصابة جديدة بكورونا بألمانيا

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أعلن معهد "روبرت كوخ" الألماني اليوم الخميس، عودة زيادة معدل الإصابة الأسبوعي بفيروس كورونا المستجد بشكل طفيف.



وأوضح المعهد اليوم أن هذا المعدل، وهو عدد حالات الإصابة بالعدوى لكل 100 ألف شخص على مدار سبعة أيام، بلغ صباح اليوم 76.9، فيما كان يبلغ أمس الأربعاء 75.5، وكان يبلغ قبل أسبوع 66.

يذكر أن هذا المعدل وصل إلى أدنى مستوياته من بدء تفشي الوباء في ربيع العام الماضي، وبلغ في مطلع يوليو (تموز) الماضي 4.9.

وأضاف المعهد اليوم أن مكاتب الصحة في ألمانيا سجلت إجمالي 13 ألفاً و715 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال 24 ساعة، فضلاً عن 33 حالة وفاة.

يذكر أنه كان تم تسجيل 12 ألفاً و626 حالة إصابة بالفيروس قبل أسبوع واحد، فضلاً عن 21 حالة وفاة.

وبحسب بيانات المعهد، بلغ عدد حالات الإصابة بالفيروس منذ بدء تفشيه في ألمانيا في ربيع العام الماضي ثلاثة ملايين و970 ألفاً و102 حالة إصابة.

وأضاف المعهد اليوم الخميس، أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة بالفيروس في ألمانيا بلغ ثلاثة ملايين و750 ألفاً و700 شخص، فيما بلغ عدد الأشخاص الذين توفوا إثر الإصابة بالفيروس أو تبعاته بلغ 92 ألفاً و256 شخصاً.