مجلس الصحة الخليجي يطلق حملة توعوية حول الصحة النفسية للمراهقين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الخميس 2 سبتمبر 2021

متابعات_الخليج 365

أطلق مجلس الصحة الخليجي اليوم حملة توعوية حول " الصحة النفسية للمراهقين" تحت شعار "الصحة النفسية يبيلها".



وتأتي الحملة التي تستمر 3 أشهر ضمن مبادرات "لك وللحياة" وتهدف الى زيادة الوعي بالمسببات والأعراض الخاصة بالتوتر والقلق والاكتئاب عند المراهقين وتعزيز الصحة النفسية في دول الخليج العربية والتشديد على أهمية استشارة مختص في الصحة النفسية إذا دعت الحاجة حيث سيتم نشر العديد من المنتجات التوعوية في هذا المجال عبر حسابات المجلس في جميع منصات التواصل الاجتماعي المختلفة وعلى رأسها "Tik Tok" .

وتركز الحملة على عدة موضوعات صحية ومنها زيادة وعي المراهق بطريقة التعامل مع الضغوطات والاعراض النفسية وتحسين توجه المجتمع نحو الأمراض النفسية والحصول على الرعاية اللازمة وتسهيل الوصول للخدمات الصحية النفسية المتخصصة للمراهقين المتوفرة في دول الخليج اضافة إلى دعم الأهالي بمهارات التواصل الفعال مع ابنائهم المراهقين وتوفير الأدوات التمكينية لتعزيز التعامل مع الضغوطات والأعراض النفسية وغيرها .

وتعكس الحملة جهود مجلس الصحة الخليجي لتوعية كافة أفراد المجتمع بمختلف فئاتهم وشرائحهم بأهمية إتباع أنماط الحياة الصحية السليمة المبنية على اسس علمية حفاظا على صحتهم وسلامتهم لوقايتهم من الإصابة بالأمراض.