منتخب إسرائيل يشارك في بطولة العالم للشباب لمضمار الدراجات الهوائية في القاهرة... صورة

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب رسلان على حسابه الرسمي على "تويتر": "نتمنى النجاح لمنتخب إسرائيل الذي يشترك في بطولة العالم للشباب لمضمار الدراجات الهوائية والذي يقام في القاهرة".

​ونشر الحساب الرسمي للسفارة الإسرائيلية في القاهرة صورة لأعضاء المنتخب الإسرائيل المشارك، وهم 4 مشاركين.

ولفتت السفارة إلى أن البطولة نفسها ستقام العام المقبل في تل أبيب، و"تقدمت جمعية الدراجات الإسرائيلية بالشكر على الجهود التي بذلتها السفارة الإسرائيلية والسفيرة أميرة أورون على مساعيهم في جلب المنتخب الإسرائيلي للمشاركة في هذه المنافسات".

​وافتتح الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، مساء أمس، بطولة العالم للناشئين لدراجات المضمار، التي تستضيفها مصر، وتقام على مضمار الدراجات الدولي بإستاد القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 5 سبتمبر الجاري، تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

من جانبه قال وزير الشباب والرياضة في كلمته خلال الافتتاح: اسمحوا لي في البداية أن أعرب عن بالغ تقديري وسعادتي لمشاركتكم معنا اليوم في افتتاح بطولة العالم للدراجات للمضمار للناشئين والتي تستضيفها مصر بمشاركة 47 دولة.

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