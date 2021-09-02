الخارجية العراقية تؤيد جهود حظر الأسلحة الكيميائية

دبي - محمود عبدالرازق - ونقلت وكالة الأنباء العراقية "واع" إشادة الجنابي بعمل منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في فعالية التحقق من الإجراءات الصارمة لقضائي الأمن والسلامة.

جاءت تصريحات الجنابي خلال لقائه مع المدير العام لمنظمة حظر الأسلحة فرناندو أرياس، وأضاف فيها أن "منظمة حظر الأسلحة الكيميائية أثبتت أنها أداة فعالة في التحقق من الإجراءات الصارمة لقضايا الأمن والسلامة فيما يتعلق بالأسلحة الكيميائية والمواد الكيميائية المتبقية".

في السياق ذاته، قدم فرناندو إيرياس إيجازا عن عدد من الموضوعات من بينها التقدم الذي أحرزته منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في تنفيذ اتفاقية الأسلحة الكيميائية، وجهود المنظمة لمواجهة التهديد باستخدام ذلك النوع من الأسلحة وتعزيز الاستخدام السلمي للكيمياء.

و قدم إيرياس معلومات عن مشروع إنشاء مركز جديد للكيمياء والتكنولوجيا تابع لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية خارج لاهاي في هولندا.