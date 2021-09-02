محمد بن زايد: الإعلان عن 50 مشروعا وطنيا خلال الشهر الجاري

دبي - محمود عبدالرازق - وكتب ابن زايد، على "تويتر"، اليوم الخميس: "سيتم الإعلان عن 50 مشروعا وطنيا خلال سبتمبر الجاري".

ولفت ولي عهد أبوظبي، إلى أن تلك المشروعات تشكل إضافة نوعية لمسيرة الإمارات وركيزة انطلاق نحو مزيد من التطور لصالح الأجيال المقبلة.

ووجه محمد بن زايد رسالة إلى من وصفهم بـ "أبناء الوطن" إلى المشاركة في إنجاز تلك المشروعات وبذل جهد أكبر لتعزيز المكتسبات.

وأكد ولي عهد أبوظبي على أهمية التعامل مع التحديات بإيجابية وتحويل تلك التحديات إلى فرص للابداع والابتكار.