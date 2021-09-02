مطار حلب الدولي يستقبل رحلة طيران منتظمة قادمة من أرمينيا لأول مرة منذ 2011

دبي - محمود عبدالرازق - دمشق-سبوتنيك. وقالت وزارة النقل السورية في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني: "مطار حلب الدولي يستقبل السبت 4 أيلول/سبتمبر المقبل أول رحلة طيران سورية خارجية منتظمة قادمة من العاصمة الأرمينية يريفان إيذاناً بعودة حركة النقل الجوي بين البلدين الصديقين".

وقال مدير عام الطيران المدني السوري باسم منصور في تصريح لـ"سبوتنيك" إن "الرحلات بين البلدين توقفت منذ بداية الحرب على سوريا عام 2011"، مضيفا أن "الخطوط الأرمينية كانت قبل الحرب تشغل رحلتين إلى سوريا والخطوط السورية كانت تشغل رحلتين أيضا إلى يريفان".

وتابع قائلا "مؤخرا تم توقيع اتفاقية النقل الجوي بين أرمينيا وسوريا وسيتم بموجبها تسيير رحلتين من دمشق وحلب على الخطوط الجوية السورية وأجنحة الشام ولاحقا ستستأنف الخطوط الأرمنية طيرانها إلى سوريا".

يذكر أن سوريا سيرت أول رحلة طيران إلى أرمينيا في حزيران/يونيو العام الماضي، حيث انطلقت الرحلة من العاصمة السورية دمشق نحو يريفان.