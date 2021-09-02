إطلاق مشروع شاشات الأبواب الرئيسية بالمسجد النبوى

القاهرة - سامية سيد - أطلق الرئيس العام لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي الشيخ الدكتور عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس مشروع شاشات الأبواب الرئيسية بالمسجد النبوي، وفق بيان صحفى.

ويهدف المشروع إلى التسهيل على إدارة الحشود من حيث معرفة الزوار للأبواب المخصصة للدخول والخروج وحالة الازدحام داخل المسجد النبوي.

وأوضح الوكيل المساعد للصيانة والشؤون الفنية والتشغيلية المهندس سعد بن محمد الأحمدي، أنه في المرحلة الأولى تم تركيب11شاشة على الأبواب الرئيسية، وفي المرحلة الثانية سيتم تركيب 12شاشة يتم التحكم بها بواسطة غرفة التحكم الرئيسية.

وكانت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي قد أعلنت عبر موقعها الإلكتروني، إنشاء مصلى خاص لسنة الطواف للمعتمرين من الأشخاص ذوي الإعاقة، بالتعاون مع وكالة التفويج وإدارة الحشود .

وأوضح وكيل الرئيس العام للخدمات الاجتماعية والأعمال التطوعية أمجد بن عايض الحازمي أن العمل مستمر لتقديم أفضل وأرقى الخدمات لقاصدي الحرمين الشريفين وللفئة الغالية من ذوي الإعاقة.